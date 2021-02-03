Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала найкращого гравця Європи за десятиліття (2011-2020). Ним став португалець Кріштіану Роналду.

Джерело: IFFHS

Кріштіану Роналду випередив двох інших гравців, які за минуле десятиліття виграли чимало нагород, а саме німецького воротаря Мануеля Ноєра та іспанського захисника Серхіо Рамоса.

Водночас Футболіст з Уганди побив вражаючий рекорд Роналду: фото

Варто зазначити, що Роналду за минуле десятиліття досяг чимало спортивних висот.

Саме за цей час він чотири рази вигравав "Золотий м'яч" (ще один у 2008 році).

Виграв 20 титулів на клубному рівні – 16 в Реалі та ще 4 в Ювентусі.

З Реалом він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.

У 2016 році зі збірною Португалії став переможцем Чемпіонату Європи. А у 2019 році виграв фінальний етап Ліги націй.

Єдине досягнення, яке йому так і не підкорилося – Чемпіонат світу. У той час як Ноєр та Рамос є переможцями Мундіалю. Збірна Німеччини перемогла у 2014 році, а Іспанія тріумфувала у 2010 році. Водночас Ноєр був визнаний найкращим воротарем десятиліття за версією IFFHS. Водночас всі троє футболістів потрапили до символічної збірної десятиліття.

Це не перша нагорода такого формату для Роналду. До цього Globe Soccer Awards назвала його найкращим гравцем XXI століття.