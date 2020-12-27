Криштиану Роналду стал лучшим футболистом XXI века
В Объединенных Арабских Эмиратах состоялась церемония вручения премий по версии Globe Soccer Awards. В номинации "Лучший игрок века" победил нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Роналду назвали лучшим игроком XXI века: что известно
Информация о том, что Роналду признали лучшим в период с 2001 по 2020 годы, появилась на официальной странице Globe Soccer Awards в твиттере. Также организаторы опубликовали соответствующие фото и видео.
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Заметим, что конкурентами португальца были аргентинец Лионель Месси ("Барселона"), египтянин Мохамед Салах ( "Ливерпуль") и бразилец Роналдиньо (бывший игрок "Барселоны" и "Милана").
Смотрите видео, как Роналду вручали награду лучшего игрока XXI века
Лучшим игроком 2020 года назвали польского форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.
Поляка Роберта Левандовски назвали лучшим игроком 2020 года / Фото взято из твиттер-аккаунта Globe Soccer Awards
Добавим, что Globe Soccer Awards – ежегодно организуют Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA).
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Коротко о Криштиану Роналду
- Футболисту – 35 лет. На протяжении своей взрослой профессиональной карьеры он поиграл всего за 4 команды – "Бенфику", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и теперь за "Ювентус".
- Со сборной Португалии Роналду выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций. А на клубном уровне пять раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Англии, по два раза – Испании и Италии.
- В его активе – множество личных рекордов, в частности он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и сборной Португалии.
- Также Криштиану пять раз становился обладателем "Золотого мяча".
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