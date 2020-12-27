В Объединенных Арабских Эмиратах состоялась церемония вручения премий по версии Globe Soccer Awards. В номинации "Лучший игрок века" победил нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналду назвали лучшим игроком XXI века: что известно

Информация о том, что Роналду признали лучшим в период с 2001 по 2020 годы, появилась на официальной странице Globe Soccer Awards в твиттере. Также организаторы опубликовали соответствующие фото и видео.

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Заметим, что конкурентами португальца были аргентинец Лионель Месси ("Барселона"), египтянин Мохамед Салах ( "Ливерпуль") и бразилец Роналдиньо (бывший игрок "Барселоны" и "Милана").

Смотрите видео, как Роналду вручали награду лучшего игрока XXI века

#Video | El futbolista portugués @Cristiano Ronaldo es reconocido como el mejor jugador del siglo XXI en los 'Globe Soccer Awards', edición especial que se llevó a cabo este domingo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.#RedMásNoticias #Deportes [Video: @Globe_Soccer] pic.twitter.com/ePKKDn95MF — red+ noticias (@RedMasNoticias) December 27, 2020

Лучшим игроком 2020 года назвали польского форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.



Поляка Роберта Левандовски назвали лучшим игроком 2020 года / Фото взято из твиттер-аккаунта Globe Soccer Awards

Добавим, что Globe Soccer Awards – ежегодно организуют Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA).

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Коротко о Криштиану Роналду