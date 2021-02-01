В матче 26 тура чемпионата Шотландии между Росс Каунти и Мазервелл были побиты сразу два невероятных рекорда португальской звезды футбола Криштиану Роналду.

Источник: twitter.com/MotherwellFC

Рекорд в высоту

В декабре 2019 года Роналду забил гол в ворота Сампдории. В той атаке португалец совершил прыжок, чтобы достать мяч. Форвард Ювентуса оторвался от газона на 71 сантиметр, а в целом Криштиану пробил с высоты 2 метра и 56 сантиметров.

Смотрите также: Барселона благодаря Месси взяла реванш у Атлетика за поражение в Суперкубке Испании: видео

На днях рекорд Роналду побили. Сделал это защитник Мазервела Бевис Мугаби. Уроженец Уганды забил победный мяч в ворота Росс Каунти с высоты 2 метра и 62 сантиметра, тем самым опередив португальца. Высота самого прыжка составила 75 см.

Списать это достижение исключительно на антропометрию не удастся. Мугаби выше Роналду всего на 4 сантиметра.