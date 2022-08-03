Непонятно почему Ломаченко не высказывается публично, – Красюк о молчании боксера

Украинский боксер Василий Ломаченко подвергся массовой критике за последние несколько месяцев. Дело в том, что он не высказывается публично о русско-украинской войне.

Красюк: Ломаченко находится в ВСУ с начала войны

Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал молчание Василия Ломаченко после полномасштабного вторжения российской армии. Он подчеркнул, что ему непонятно, почему боксер никак не высказывается, хотя сам он находится в ВСУ.

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Многие люди спекулируют на тему Василия Ломаченко, его позиции, которую он, к сожалению, непонятно почему, не высказывает публично, хотя сам находится в ВСУ с начала войны. Он упразднил свой поединок с Камбососом. Я не могу слишком много говорить на эту тему, но я точно знаю, что это так,

– сказал промоутер.

Однако специалист не сомневается в проукраинской позиции Ломаченко. Он отметил, что боксер не вступал бы в ряды ВСУ, если бы не поддерживал Украину.

"Да, мне непонятно, почему он ее не выражает. Я не могу этого сказать. Я не понимаю. Я с ним не общаюсь так часто, но очень часто разговариваю с его менеджером, и знаю точно, что происходит и как происходит, и какую именно позицию занимает Василий.

Придет время, возможно, он сам ее выскажет, или как-то обстоятельства так сложится. Но может ли человек, имеющий другие взгляды, добровольно идти в ВСУ, чтобы защищать свою родину? Не знаю", – добавил Красюк.

Что известно о позиции Ломаченко