Сенченко: Каждый делает свой выбор

Бывший боксер подчеркнул, что каждый спортсмен должен сам решать, где он будет полезен. Поэтому он полностью уважает решение Александра Усика, уехавшего из Украины ради поединка против Энтони Джошуа.

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Здесь каждый делает свой выбор. Нельзя сказать, что кто-то прав или не прав. Мое мнение, что каждый должен заниматься своим делом. Усик – боксер, он должен боксировать, военный должен воевать,

– сказал Сенченко.

А вот когда у него спросили о Василии Ломаченко, его голос сразу изменился. Вячеслав вспомнил молчание боксера.

"Я вообще не хочу обсуждать Ломаченко. Мне непонятна его человеческая позиция. У него многомиллионная аудитория, его знают во всем мире. Хоть Ломаченко и пытается не сильно давать интервью, но можно сказать, что он публичный, знаменитый человек. Поэтому он должен был высказать свою точку зрения, сказать, что он думает по поводу вторжения россии. Мне вообще непонятна его позиция", – добавил бывший боксер.

Любопытно. Вячеслав Сенченко – бывший чемпион мира по версиям WBA (2009 – 2012), IBF International (2004 – 2005, 2006), EBU – EE (2006 – 2007), WBA Intercontinental (2007 – 2008).

Молчание Ломаченко

Василий Ломаченко после начала полномасштабной войны сохраняет практически полное молчание в публичном пространстве.

После 24 февраля боксер вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днепровского. Потом появилась информация о том, что он защищает Украину в рядах ВСУ. В начале июля Ломаченко отреагировал на ракетный обстрел россиянами базы отдыха в Сергеевке на Одесщине. Он опубликовал видео, где видны чудовищные последствия "русского мира". Однако в подписи он был не многословен, ведь даже не указал, кто обстрелял городок.

В комментариях фанаты начали упоминать провокационную позицию Василия, его пророссийскую религиозную точку зрения Московского патриархата.

Мэр Белгород-Днестровского встал на защиту боксера и отрицал расположение Ломаченко к "русскому меру".

Обратите внимание! Ломаченко должен провести свой следующий бой 22 октября.