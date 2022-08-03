Красюк: Ломаченко находится в ВСУ с начала войны
Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал молчание Василия Ломаченко после полномасштабного вторжения российской армии. Он подчеркнул, что ему непонятно, почему боксер никак не высказывается, хотя сам он находится в ВСУ.
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Многие люди спекулируют на тему Василия Ломаченко, его позиции, которую он, к сожалению, непонятно почему, не высказывает публично, хотя сам находится в ВСУ с начала войны. Он упразднил свой поединок с Камбососом. Я не могу слишком много говорить на эту тему, но я точно знаю, что это так,
– сказал промоутер.
Однако специалист не сомневается в проукраинской позиции Ломаченко. Он отметил, что боксер не вступал бы в ряды ВСУ, если бы не поддерживал Украину.
"Да, мне непонятно, почему он ее не выражает. Я не могу этого сказать. Я не понимаю. Я с ним не общаюсь так часто, но очень часто разговариваю с его менеджером, и знаю точно, что происходит и как происходит, и какую именно позицию занимает Василий.
Придет время, возможно, он сам ее выскажет, или как-то обстоятельства так сложится. Но может ли человек, имеющий другие взгляды, добровольно идти в ВСУ, чтобы защищать свою родину? Не знаю", – добавил Красюк.
Что известно о позиции Ломаченко
- В первые дни полномасштабной русско-украинской войны боксер вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днепровского. Потом появилась информация о том, что он защищает Украину в рядах ВСУ.
- Однако о самой же войне спортсмен не говорит и хранит молчание. Поэтому его критикуют поклонники. Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко подчеркнул, что ему не ясна позиция Василия Ломаченко, поскольку он продолжает молчать о войне в родной стране.
- Боксера подверг критике политтехнолог Владимир Петров, он заявил, что Ломаченко является сторонником "русского мира".
- Такого же мнения и белорусский футбольный фанат Игорь Янков (позывной Янки), воюющий за Украину в рядах добровольческого батальона ВСУ.
- Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова стала в защиту Ломаченко. Она подчеркнула, что боксер сейчас служит в рядах ВСУ.