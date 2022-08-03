Красюк: Ломаченко перебуває в ЗСУ з початку війни

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував мовчання Василя Ломаченка після повномасштабного вторгнення російської армії. Він наголосив, що йому не зрозуміло, чому боксер ніяк не висловлюється, хоча сам він перебуває в ЗСУ.

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Багато людей спекулюють на тему Василя Ломаченка, його позиції, яку він, на жаль, незрозуміло чому, не висловлює публічно, хоча сам перебуває в ЗСУ з початку війни. Він скасував свій поєдинок із Камбососом. Я не можу надто багато говорити на цю тему, але я точно знаю, що це так,

– сказав промоутер.

Проте фахівець не сумнівається у проукраїнській позиції Ломаченка. Він зазначив, що боксер не вступав би до лав ЗСУ, якби не підтримував Україну.

"Так, мені незрозуміло, чому він її не висловлює. Я не можу цього сказати. Я не розумію. Я з ним не спілкуюся так часто, але дуже часто розмовляю з його менеджером, і знаю точно, що відбувається і як саме відбувається, і яку саме позицію займає Василь.

Настане час, можливо, він сам її висловить, або якось обставини так складуться. Але чи може людина, яка має інші погляди, добровільно йти до ЗСУ, щоби захищати свою батьківщину? Не знаю", – додав Красюк.

Що відомо про позицію Ломаченка