Шатерникова: Василий Ломаченко – военнослужащий ВСУ

Политики и спортсмены неоднократно высказывались о позиции Василия Ломаченко. Дело в том, что боксер не высказывался публично о российско-украинской войне.

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Однако Алина Шатерникова считает, что такие обвинения бесполезны. Она заявила, что боксер служит в рядах ЗСЦ.

"На все информационные несуразные упреки и нездоровые фантазии по поводу легенды мирового бокса и спорта в целом, украинца, которым увлекается весь мир, Василия Ломаченко, сообщаю без эмоций и имея достоверные данные и факты:

Василий Ломаченко – военнослужащий Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны все это время усердно выполняет приказы своего командира, и, как это было всегда, служит украинскому народу и Украине", – заверила Шатерникова.

Она заверила, что знает, в какой именно части служит Ломаченко, но по понятным причинам не будет этого разглашать.

Какие войска, номер воинской части и так далее – я лично имею всю информацию, но давать ее не ко времени и, соответственно, совсем неуместно сейчас,

– добавила вице-президент Лиги профессионального бокса.

Критика по адресу Ломаченко