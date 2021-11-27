Красюк: Берінчик отримає свій шанс засяяти

Поєдинок Берінчик – Кемпбелл міг відбутися на стадіоні "Тоттенхем" у Лондоні. Непереможний українець мав з'явитися у ринзі перед головною подією шоу – боєм Усика з Джошуа.

Варте уваги У Берінчика така карма, – Красюк про чемпіонський бій непереможного українця

Промоутер Берінчика розповів, що зустріч Берінчика та Люка Кемпбелла не відбулася з двох причин.

По-перше, Люк Кемпбелл влітку оголосив про завершення кар'єри боксера.

По-друге, в Берінчика не було можливості ефектно з'явитися у ринзі.

Дізнайтесь більше Приліт з неба та козак на коні: підбірка унікальних виходів Дениса Берінчика на ринг – відео

По-перше, Кемпбелл пішов з боксу. По-друге, Берінчик просто так битися в андеркарді 8 раундів… Не було можливості ставити титульний бій. Чим епатажний Берінчик? Не лише своїм боксом, але й виходами в ринг. Який може бути вихід Берінчика, якщо у нас головна подія Усик – Джошуа. Просто питання часу. Берінчик отримає свій шанс засяяти,

– сказав Олександр Красюк.

До уваги. Люк Кемпбелл – олімпійський чемпіон Лондона 2012 року. На професійному ринзі британець у 2019 році бився проти Василя Ломаченка й зазнав поразки.

Наступний бій Берінчика

Денис Берінчик офіційно проведе наступний бій 18-го грудня. Володар титулу WBO International зустрінеться з росіянином Ісою Чанієвим.

Зауважимо, що суперником українця міг стати аргентинець Густаво Лемос. Та, як розповів Красюк, сторона Лемоса вибрала іншого суперника.

Повне інтерв'ю Олександра Красюка читайте тут у межах нового проєкту "Інтерв'ю 24".