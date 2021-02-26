У четвер, 25 лютого, Динамо на виїзді мінімально здолало Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи. Єдиний гол у зустрічі забив Віталій Буяльський.

Після нічиєю 1:1 у Києві не так багато людей вірило у перемогу Динамо у Бельгії та вихід у наступний раунд Ліги Європи. Однак кияни думали інакше. У першому таймі на футбольному полі команди показували доволі рівну гру, але сам рівень футболу був не надто високий.

Більше про матч Динамо сенсаційно перемогло Брюгге та вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи: відео

Рятівник Буяльський

Українському клубу потрібно було перемагати Брюгге або ж грати у результативну нічию. Перший варіант більше сподобався столичним футболістам.

Аж на 83-й хвилині українські прихильники змогли побачити гол у виконанні підопічних Мірчі Луческу. Родрігес класно черпаком віддав на Циганкова. Віктор наздогнав м'яч майже на лицьовій лінії і прострілив на Буяльського. Віталій зіграв на випередження та переправив м'яч під поперечину – 0:1.

Це вже другий поспіль гол півзахисника у Лізі Європи. Ще один результативний постріл Віталій зробив у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Гента. Схоже, гравець стає справжньою загрозою для клубів із Бельгії.

До кінця матчу не залишалось багато часу, щоб бельгійські футболісти змогли зрівняти рахунок. Тож Буяльський вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Цікаво, що у наступному раунді фанати з України побачать не лише Динамо, а й Шахтар. Донеччани у двох матчах здолали ізраїльський Маккабі. Перша зустріч завершилась перемогою "гірників" 0:2 , а вже у Києві 25 лютого підопічні Луїша Каштру святкували успіх з мінімальним рахунком