Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция) 4:6, 3:6

К слову Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA перед стартом US Open

Матч продолжался полтора часа, в течение которых Костюк подала всего один эйс против восьми у соперницы. При этом, у Марты лишь одна двойная ошибка, тогда как у Саккари – шесть.

Также Костюк реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов против 4 из 5 у соперницы.

Кто из украинок остался на US Open

Костюк продолжит выступления на US Open в парном разряде в дуэте с еще одной представительницей Украины Даяной Ястремской (№51 WTA).

В поединке первого круга турнира украинский дуэт сыграет против американок Хейли Баптист и Эммы Наварро.

Во второй круг US Open вышли две украинки – Элина Свитолина (№5 WTA) и Ангелина Калинина (№76 WTA). Ястремская на старте турнира уступила Анжелике Кербер из Германии.