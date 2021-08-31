Ангелина Калинина (Украина) – Майар Шериф (Египет) 2:1 (4:6, 6:1, 6:1)

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Ангелина Калинина по итогам трех сетов переиграла соперницу из Египта.

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Старт матча украинка провалила – 0:3 в пользу Майар. Ангелина вовремя собралась и взяла три гейма подряд. Калинина отплатила той же монетой и взяла одну подачу соперницы. Однако делать было это крайне сложно, украинка отыграла два брейка и сравняла счет – 3:3.

После экватора сета теннисистки начали ошибаться на собственных подачах, отдавая геймы. Шериф ошиблась в девятом гейме, позволив украинке вплотную приблизиться в счете – 4:5. Однако этого было мало. Египтянка на подаче соперницы сделала двойной сет-пойнт и взяла первую партию – 4:6.

Интересно! Для Калининой это был второй матч против Шериф в карьере. Ангелина уже побеждала египтянку в финале турнира в Монпелье в начале июля 2021 года.

Неевероятный камбэк украинки

А вот во втором сете на корте была совсем другая Калинина. Ангелина отдала сопернице лишь один третий гейм и сравнялась по сетам. Следует отметить последний седьмой гейм, когда девушки выдали просто впечатляющий теннис. Они по очереди отыгрывали сет-пойнты, но сильнее была на этот раз уже украинка – 6:1.

По схожему сценарию развивался и третий решающий сет. Калинина уверенно повела по геймам – 3:0. Четвертый остался за Майар, он стал ее последним в матче. Украинка убедительно довела встречу до победы – 6:1. За два сета Калинина отдала сопернице лишь два гейма – невероятный результат.

Ангелина Калинина впервые с 2018 года сыграет во втором круге US Open. В 1/32 ее будет ждать значительно более сложный матч. Ее соперницей будет немка Анжелика Кербер, которая стала обидчицей другой украинки на старте турнира Даяны Ястремской. Встреча состоится 1 сентября.

Калинина – Шериф: видеообзор поединка