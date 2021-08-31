Анджелик Кербер – (Германия) – Даяна Ястремская (Украина) 2:1 (3:6, 6:4, 7:6)

Даяна Ястремская стала единственной из украинок, которая не смогла преодолеть первый круг US Open. Правда, на корт пока не выходила Марта Костюк.

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В первом сете теннисистки показывали одинаковый уровень тенниса. Каждая из девушек понимала цену первой партии. Следует отметить то, что теннисистки проиграли аж пять геймов на своих подачах. Ключевым стал седьмой гейм, когда Ястремская вышла вперед в счете – 3:4. Украинка с двойным сет-пойнтом поставила точку в партии в свою пользу – 3:6.

Второй сет прошел по похожему сценарию первого. Но на этот раз преимуществом владела Кербер. Она реализовала двойной брейк и вышла вперед в счете 5:4. В следующем гейме немка поставила все точки над в партии – 6:4.

Теннисный батл в Токио

А вот в решающем сете девушки выдали настоящий теннисный шедевр. Анджелик начала партию из двух выигранных геймов подряд 2:0. Украинка мгновенно взяла инициативу в свои руки, но не только сократила преимущество, но и вышла вперед. Счет партии был уже 2:4 в пользу украинской теннисистки. Казалось, что Кербер будет шокирована таким развитием событий. Но даже четыре подряд выигранных гейма для украинки не задавили психологически немку.

Девушки перевели игру в тай-брейк. Здесь безоговорочно сильнее была Анджелик Кербер – 7:3. В итоге – 7:6.