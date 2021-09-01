Невезіння Костюк у США

19-річна Костюк вийшла на корт останньою серед українських тенісисток на US Open. Марта вперше не змогла перемогти у стартовому матчі цього турніру.

Як це було Марта Костюк програла в першому колі US Open

Українка у двох сетах поступилась Марії Саккарі з Греції – 4:6, 3:6. Тенісистки вперше зіграли одна проти одної.

Це втретє в історії Костюк не проходить перший раунд на турнірах Гренд Слем. Востаннє це відбулося на Australian Open-2021. Тоді українка програла росіянці Вероніці Кудерметовій. Ще одна поразка у пасиві від японки Нао Хібіно на Ролан Гаррос-2020

Костюк продовжить виступи на Відкритому чемпіонату США у парному розряді в дуеті з ще однією українкою Даяною Ястремською. У поєдинку першого кола український дует зіграє проти американок Хейлі Баптист і Емми Наварро.

Як виступили українські тенісистки на старті на US Open

Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна пробились у друге коло змагань. Українки на старті здолали Ребекку Маріно (Канада) та Маяр Шеріф (Єгипет) відповідно.

Даяна Ястремська не змогла створити диво у грі проти німкені Анджелік Кербер – колишньої першої ракетки світу.

Світоліна у другому колі турніру зіграє проти іспанки Ребеки Масарової (1 вересня). В 1/32 Калініна поміряється силами з Анджелік Кербер із Німеччини, яка переграла Ястремську (2 вересня).