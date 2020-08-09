Коронавірус не перешкода: "Динамо" визначилось з черговим суперником у спарингах
Визначився третій спаринг-партнер "Динамо" в рамках ігрової програми підготовки до нового сезону.
12 серпня відбудеться товариський матч "Динамо" – "Полісся". Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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Час початку контрольного матчу поки не повідомляється. Зустріч пройде на базі київського клубу в Конча-Заспі.
Динамівці розпочали підготовку до сезону 30 липня. Команда проводить збір на клубній базі в Конча-Заспі. 7 серпня підопічні Мірчі Луческу провели свій перший спаринг – проти рівненського "Вереса", в якому здобули перемогу (3:0) завдяки голам Дуелунда, Супряги і де Пени.
У вівторок, 11 серпня, київське "Динамо" зіграє з четвертою командою минулого сезону УПЛ і учасником кваліфікації Ліги Європи – чернігівською "Десною".
Коронавірус у "Динамо"
- Одразу у двох гравців київського "Динамо" виявили коронавірус COVID-19. Хворі футбоілсти – це форвард Назарій Русин і гравець молодіжного складу Роман Вантух. Гравці є сусідами по кімнаті на базі клубу.
- Після цього всім гравцям "Динамо" в екстреному порядку були проведені ПЛР-тести на коронавірус. Всі інші результати виявилися негативними.
- Назарій і Роман ізольовані від команди і пройдуть двотижневий карантин.
- Тренувальний процес "Динамо" триває в штатному режимі. Медична група клубу контролює ситуацію і уважно стежить за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу.