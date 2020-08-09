Визначився третій спаринг-партнер "Динамо" в рамках ігрової програми підготовки до нового сезону.

12 серпня відбудеться товариський матч "Динамо" – "Полісся". Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Час початку контрольного матчу поки не повідомляється. Зустріч пройде на базі київського клубу в Конча-Заспі.

Динамівці розпочали підготовку до сезону 30 липня. Команда проводить збір на клубній базі в Конча-Заспі. 7 серпня підопічні Мірчі Луческу провели свій перший спаринг – проти рівненського "Вереса", в якому здобули перемогу (3:0) завдяки голам Дуелунда, Супряги і де Пени.

У вівторок, 11 серпня, київське "Динамо" зіграє з четвертою командою минулого сезону УПЛ і учасником кваліфікації Ліги Європи – чернігівською "Десною".

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