Футболист "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о тренировочном процессе под руководством нового тренера Мирчи Луческу. Игрок киевского клуба положительно оценил подход румынского тренера.

"Динамовцы" занимаются теорией

Цитаишвили в интервью сайту "Динамо" рассказал, что Луческу ежедневно проводит с футболистами теоретические занятия. Такие занятия, как говорит футболист, продолжаются в течение часа.

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По словам Цитаишвили, Луческу рассказывает и показывает футболистам, как играют топ-команды, в том числе и его команды, которые он создавал.

На конкретных примерах он показывает, как было раньше, и как стало при нем. Таким образом, мы понимаем больше и лучше, поскольку все видим наглядно. Кроме того, он объявил нам свои принципы, сравнив их с законами Украины – и то, и другое можно нарушать.

Георгий утверждает, что футболистам нравится то, что Луческу предлагает.

Футболисты тренируются с мячом

Вместе с тем, чемпион мира 2019 года в составе сборной Украины U-20 акцентировал внимание на том, что все упражнения происходят с мячом.

Таким образом, как говорит Георгий, футболисты не чувствуют, что пробегают многие километры во время занятия.

Также импонирует, что Мирча Луческу не только думает о футбольном поле, но и о том, что за его пределами. После каждой тренировки он всегда говорит о том, чтобы мы не спешили расходиться, а делали необходимые процедуры и меры по восстановлению. Сейчас у нас график четыре дня на базе, один – дома,

– сказал Георгий.

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Цитаишвили говорит, что Луческу концентрирует внимание футболистов на каждой мелочи.

"Поэтому изменилось очень многое. Первые пару дней было трудно, поскольку нужно было понять сами упражнения, что от тебя хотят. А сейчас уже более-менее ясно, что тренер хочет видеть. Да и заметно, что он видит наш прогресс, то, как стараемся и отдаемся на поле, и поддерживает нас во всем.

Это чувствуется не по отношению ко мне лично, а по всей команде. Луческу нам внушает, что у нас все получится, что мы сильны, что будем победителями. Это иностранный менталитет, зарубежные тренеры это умеют. Он еще и мотиватор: он нам такие слова говорит, что уже хочется скорее начать новый чемпионат", – отметил футболист.

Кроме того, Георгий рассказал, что Луческу оставляет за футболистами право принимать креативные решения и много общается с игроками.