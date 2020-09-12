На французском острове Корсика полиция задержала ирландского бойца смешанного стиля Конора МакГрегора. Популярного бойца обвиняют в непристойном поведении и попытке изнасилования.

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Представитель 32-летнего бойца, как и сам Конор МакГрегор, отвергают эти обвинения. Представитель чемпиона также рассказал, что полиция отпустила его после допроса.

Известно, что жалоба о попытке изнасилования против МакГрегора поступила в полицию 10 сентября. Каких-либо деталей инцидента о возможном преступлении нет.

Известно, что на Корсике ирландский боец ​​находится вместе с женой, где плавает на яхте. Там он планировал принять участие в заплыве на 180 километров.

Коротко о Коноре МакГрегоре: