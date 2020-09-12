Конора МакГрегора задержала полиция по подозрению в попытке изнасилования
На французском острове Корсика полиция задержала ирландского бойца смешанного стиля Конора МакГрегора. Популярного бойца обвиняют в непристойном поведении и попытке изнасилования.
Звезду UFC взяли под стражу за непристойное поведение, сообщает Daily Mail.
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Представитель 32-летнего бойца, как и сам Конор МакГрегор, отвергают эти обвинения. Представитель чемпиона также рассказал, что полиция отпустила его после допроса.
Известно, что жалоба о попытке изнасилования против МакГрегора поступила в полицию 10 сентября. Каких-либо деталей инцидента о возможном преступлении нет.
Известно, что на Корсике ирландский боец находится вместе с женой, где плавает на яхте. Там он планировал принять участие в заплыве на 180 километров.
Коротко о Коноре МакГрегоре:
- Это 32-летний ирландский боец UFC, который ранее был чемпионом мира в легком и полулегком весе. В июне этого года он заявил о завершении карьеры.
- В МакГрегора уже неоднократно были проблемы с законом. Например, в марте 2019 года его задерживали правоохранители за то, что боец разбил телефон болельщика.
- Кроме того, в 2018 году Конор МакГрегор оказался в скандале из-за нападения на автобус, в котором ехали несколько спортсменов, а в частности Хабиб Нурмагомедов. Ирландцу тогда назначили исправительные работы.