Конора МакГрегора затримала поліція за підозрою в спробі зґвалтування
На французькому острові Корсика поліція затримала ірландського бійця змішаного стилю Конора МакГрегора. Популярного бійця звинувачують у непристойній поведінці й спробі зґвалтування.
Зірку UFC взяли під варту через непристойну поведінку, повідомляє Daily Mail.
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Представник 32-річного бійця, як і сам Конор МакГрегор, відкидають ці звинувачення. Представник чемпіона також розповів, що поліція відпустила його після допиту.
Відомо, що скарга про спробу зґвалтування проти МакГрегора надійшла до поліції 10 вересня. Будь-яких деталей інциденту про можливий злочин немає.
Відомо, що на Корсиці ірландський боєць перебуває разом з дружиною, де плаває на яхті. Там він планував взяти участь у запливі на 180 кілометрів.
Коротко про Конора МакГрегора:
- Це 32-річний ірландський боєць UFC, який раніше був чемпіоном світу в легкій і напівлегкій вазі. У червні цього року він заявив про завершення кар'єри.
- У МакГрегора вже неодноразово були проблеми з законом. Наприклад, у березні 2019 року його затримували правоохоронці за те, що боєць розбив телефон уболівальника.
- Крім того, у 2018 році Конор МакГрегор опинився в скандалі через напад на автобус, в якому їхали кілька спортсменів, а зокрема Хабіб Нурмагомедов. Ірландцю тоді призначили виправні роботи.