На французькому острові Корсика поліція затримала ірландського бійця змішаного стилю Конора МакГрегора. Популярного бійця звинувачують у непристойній поведінці й спробі зґвалтування.

Зірку UFC взяли під варту через непристойну поведінку, повідомляє Daily Mail.

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Представник 32-річного бійця, як і сам Конор МакГрегор, відкидають ці звинувачення. Представник чемпіона також розповів, що поліція відпустила його після допиту.

Відомо, що скарга про спробу зґвалтування проти МакГрегора надійшла до поліції 10 вересня. Будь-яких деталей інциденту про можливий злочин немає.

Відомо, що на Корсиці ірландський боєць перебуває разом з дружиною, де плаває на яхті. Там він планував взяти участь у запливі на 180 кілометрів.

Коротко про Конора МакГрегора: