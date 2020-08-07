Боя против МакГрегора не будет? Тренер Хабиба намекнул о планах россиянина
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет провести поединок против Жоржа Сен-Пьера. Если же боец не будет доступен, тогда следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон, а вот бой против Конора болельщики вряд ли смогут увидеть.
Бой против канадца может стать последним в спортивной карьере россиянина. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, кто может заменить звезду смешанных единоборств, если промоушен или же сам боец откажется от поединка с Хабибом, сообщает Allboxing.ru.
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Боя против Конора не будет?
По словам наставника, бой между Сен-Пьером и Хабибом может стать самым интересным в истории. Более величественным поединком мог бы стать лишь бой Хабиба с Конором МакГрегором. Но команда россиянина не уверена, захочет ли Хабиб провести бой против ирландца.
Подчеркнем, что Конор уже третий раз объявил о завершении карьеры, но сторона ирландца готова провести бой против Хабиба, который бы навсегда вошел в историю UFC, как величайший бой двух звезд смешанных единоборств.
В первую очередь, российского бойца интересуют не заработанные деньги, а наследие, то, что оставит Хабиб в истории смешанных единоборств.
Россиянин крайне мотивирован, чтобы провести бой против Сен-Пьера, а такие поединки, как с Конором его не слишком интересуют.
Единственной проблемой может стать отказ от боя самого канадца. В таком случае его может заменить Тони Фергюсон.
Сейчас россиянин активно готовится к поединку против Гейджи. Встреча уже официально подтверждена. Бой состоится 24 октября в рамках турнира UFC 255. Местом поединка выступит Лас-Вегас или Абу-Даби.
Хабиб – Фергюсон: главное
- Ранее сообщалось, что бой Хабиб – Фергюсон должен был состояться 18 апреля в Бруклине (США) на бойцовском турнире UFC 249. Но из-за пандемии коронавируса схватку перенесли.
- Нурмагомедов также заявил, что у Тони Фергюсона будет другой соперник.
- Бой между спортсменами срывался четыре раза. Предыдущий раз бой не состоялся в апреле 2018-го. Тогда Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.
- Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед подряд, 11 из них одержаны в UFC.
- По этому показателю Хабиб сравнялся с Фергюсоном. Тони – бывший обладатель временного титула в легком весе.