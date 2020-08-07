Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет провести поединок против Жоржа Сен-Пьера. Если же боец не будет доступен, тогда следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон, а вот бой против Конора болельщики вряд ли смогут увидеть.

Бой против канадца может стать последним в спортивной карьере россиянина. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, кто может заменить звезду смешанных единоборств, если промоушен или же сам боец откажется от поединка с Хабибом, сообщает Allboxing.ru.

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Боя против Конора не будет?

По словам наставника, бой между Сен-Пьером и Хабибом может стать самым интересным в истории. Более величественным поединком мог бы стать лишь бой Хабиба с Конором МакГрегором. Но команда россиянина не уверена, захочет ли Хабиб провести бой против ирландца.

Подчеркнем, что Конор уже третий раз объявил о завершении карьеры, но сторона ирландца готова провести бой против Хабиба, который бы навсегда вошел в историю UFC, как величайший бой двух звезд смешанных единоборств.

В первую очередь, российского бойца интересуют не заработанные деньги, а наследие, то, что оставит Хабиб в истории смешанных единоборств.

Россиянин крайне мотивирован, чтобы провести бой против Сен-Пьера, а такие поединки, как с Конором его не слишком интересуют.

Единственной проблемой может стать отказ от боя самого канадца. В таком случае его может заменить Тони Фергюсон.

Сейчас россиянин активно готовится к поединку против Гейджи. Встреча уже официально подтверждена. Бой состоится 24 октября в рамках турнира UFC 255. Местом поединка выступит Лас-Вегас или Абу-Даби.

Хабиб – Фергюсон: главное