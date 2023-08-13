Джошуа больше не наливать: скандальный МакГрегор напоил Эй-Джея после победы нокаутом – фото

Вечер бокса в Лондоне, где состоялся бой Энтони Джошуа и Роберта Хелениуса, посетили многие знаменитости. За кулисами поединка произошел смешной момент с участием звезды ММА Конора МакГрегора.

В ночь на воскресенье, 13 августа, в Лондоне на стадионе "О2 Арена" состоялся бой экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и финского боксера Роберта Хелениуса. Эффектную досрочную победу в поединке одержал британец, который в 7-м раунде отправил спать "Северного ужаса".

По теме "Это мое время на ринге": Джошуа поймал звездочку после эффектной победы нокаутом

Джошуа расслабился после победы

За поединком Джошуа наблюдал бывший двукратный чемпион UFC Конор МакГрегор. После того, как Эй-Джей нокаутировал Хелениуса, ирландец подошел к рингу и угостил победителя бокалом пива. Джошуа воспользовался любезностью Конора и сделал несколько глотков "темного".

МакГрегор угостил Джошуа пивом / twitter.com/MatchroomBoxing