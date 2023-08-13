В ночь на воскресенье, 13 августа, в Лондоне на стадионе "О2 Арена" состоялся бой экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и финского боксера Роберта Хелениуса. Эффектную досрочную победу в поединке одержал британец, который в 7-м раунде отправил спать "Северного ужаса".
По теме "Это мое время на ринге": Джошуа поймал звездочку после эффектной победы нокаутом
Джошуа расслабился после победы
За поединком Джошуа наблюдал бывший двукратный чемпион UFC Конор МакГрегор. После того, как Эй-Джей нокаутировал Хелениуса, ирландец подошел к рингу и угостил победителя бокалом пива. Джошуа воспользовался любезностью Конора и сделал несколько глотков "темного".
МакГрегор угостил Джошуа пивом / twitter.com/MatchroomBoxing
- Отметим, что эпатажный МакГрегор любит звездные компании. Экс-чемпион UFC как-то угощал голливудского актера Джонни Деппа виски.
- Из-за пристрастия к алкоголю Конор неоднократно попадал в скандалы. Полиция задерживала ирландского бойца за превышение скорости с подозрением в употреблении наркотиков и алкоголя.