МакГрегор предстанет перед судом

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор был задержан в Дублине за быстрое вождение. Полиция доставила ирландского бойца в участок, где он пробыл всего несколько часов.

Читайте также Преступление совершает страна, а не человек, – Горуна одобрил отстранение спортсменов России и Беларуси

После чего Конор был на свободе, но отпустили спортсмена только под строгий залог. Теперь МакГрегора ждет суд, на который он обязан явиться. Именно такой обязательный пункт был в залоге. Пока неизвестно, когда запланируют первое заседание.

Драгоценный автомобиль бойца Bentley Continental GT был отправлен на штрафстоянку.

Отметим, что ирландцу грозит штраф в размере 5 тысяч евро или тюремное заключение на срок до шести месяцев. Также есть вариант с полным наказанием – штраф плюс заключение.

Подозревали в употреблении наркотиков и алкоголя

Впоследствии представитель бойца Карен Кесслер рассказала подробности ареста МакГрегора. Как оказалось, что "летел" Конор в спортивный зал. После остановки полиция вынудила ирландца сдать анализы на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ.