Вечером 12 августа в Лондоне на арене O2 состоялся вечер бокса от промоушена Matchroom Boxing. Главным событием стало сражение бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (25–3, 22 KO) и финского опытного тяжеловеса Роберта Хелениуса (32–4, 21 KO), пишет 24 Канал.

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Финский боксер продержался половину боя

Британец должен был встретиться с Диллианом Уайтом, но бой сорвался из-за положительного допинг-тест его соотечественника. Вместо него за 4 дня до боя объявили, что соперником Джошуа будет Хелениус, который свой последний бой провело 5 августа.

Экс-чемпион мира с первых раундам продемонстрировал, кто является фаворитом поединка. Энтони диктовал темп и дистанцию с помощью джеба, но не форсировал события. Британец выигрывал раунды по очкам, а в середине боя начал активнее и мощнее попадать в соперника благодаря правому хуку.

После одного из ударов у Хелениуса начало кровоточить лицо и уже в седьмом раунде Джошуа закончил бой. Мощным ударом британец нокаутировал финского боксера и одержал 26 победу в карьере.

Смотрите видео нокаута Джошуа в бою против Хелениуса

Отметим. Это уже вторая победа Энтони Джошуа после 2-х подряд поражений от Александра Усика. Раньше он побеждал Джермейна Франклина, но тот бой длился все 12 раундов.