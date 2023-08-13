Британский боксер Энтони Джошуа мощным ударом в седьмом раунде брутально нокаутировал финского супертяжа Роберта Хелениуса. Эффектной победой экс-чемпион мира ответил всем хейтерам по поводу советов покинуть бокс.

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Джошуа: У меня болит спина из-за того, что я тяну хевивейт

По завершении поединка Джошуа прокомментировал свою победу. Было заметно, что Эй Джей наслаждается успехом и уже видит себя королем дивизиона.

"Я просто хочу поаплодировать Роберту Хелениусу за то, что он принял этот бой.

Люди должны оставить меня в покое. Это мое время на ринге. Дайте мне подышать. У парня есть талант, я должен был понять его стиль, потому что он был поздней заменой, и я хочу поблагодарить его за спасение шоу.

Я не хочу говорить слишком много. Но у меня болит спина из-за того, что я тяну хевивейт", – заявил Джошуа.

Напомним, что Энтони Джошуа должен был встретиться с Диллианом Уайтом. Однако бой был сорван из-за положительный допинг-тест "Угонщик трупов". В авральном режиме была найдена замена Уайту. Роберт Хелениус согласился на бой, но теперь будет жалеть из-за своего поспешного решения.

Брутальный нокаут Джошуа: смотрите видео

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