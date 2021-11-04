"Джонни Депп настоящий джентльмен"

Ирландский боец Конор МакГрегор угостил известного актера своим виски.

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Я и Джонни Депп наслаждаемся великолепным стаканом Proper Twelwe. Спасибо тебе за доброту и гостеприимство семьи Депп. Настоящий джентльмен,

– написал МакГрегор в своем Инстаграме.

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