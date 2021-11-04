"Джонни Депп настоящий джентльмен"
Ирландский боец Конор МакГрегор угостил известного актера своим виски.
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Я и Джонни Депп наслаждаемся великолепным стаканом Proper Twelwe. Спасибо тебе за доброту и гостеприимство семьи Депп. Настоящий джентльмен,
– написал МакГрегор в своем Инстаграме.
"Величайшее возвращение в истории спорта"
- Недавно МакГрегор объявил о том, что полностью восстановился после серьезной травмы, полученной в поединке с Дастином Порье.
- Свое возвращение он назвал "величайшим в истории спорта".
- В 2021 году МакГрегор два раза боролся против Дастина Порье. Оба поединка ирландец проиграл.
- Во второй встрече с американцем он сломал ногу.