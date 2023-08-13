В ніч на неділю, 13 серпня, в Лондоні на стадіоні "О2 Арена" відбувся бій ексчемпіона світу Ентоні Джошуа та фінського боксера Роберта Хеленіуса. Ефектну дострокову перемогу в поєдинку одержав британець, який у 7-му раунді відправив спати "Північного жаха".

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Джошуа розслабився після перемоги

За поєдинком Джошуа спостерігав колишній дворазовий чемпіон UFC Конор МакГрегор. Після того, як Ей-Джей нокаутував Хеленіуса, ірландець підійшов до рингу та пригостив переможця келихом пива. Джошуа скористався люб'язністю Конора та зробив кілька ковтків "темного".

МакГрегор пригостив Джошуа пивом / twitter.com/MatchroomBoxing