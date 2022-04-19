Конец скандала: Динамо согласилось отпустить футболистов в сборную Украины

Киевское Динамо изменило свое странное решение, которое могло негативно отразиться на сборной Украины. Футболисты столичного клуба в первые дни мая отправятся в расположение главной команды страны.

Динамо изменило мнение

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что провел разговор с Игорем Суркисом по поводу вояжа динамовцев в сборную Украины. Владелец Динамо заверил, что все вызванные игроки отправятся в расположение "сине-желтых" 3 мая.

К теме Действия Динамо иначе как саботажем против сборной назвать тяжело, – ультрас киевского клуба

Глава Ассоциации поблагодарил Игоря Суркиса за понимание и поддержку национальной сборной.

Отметим, что сбор должен был начаться 29 апреля, но был перенесен на 1 мая. 2 мая в сборную присоединятся игроки Шахтера. Это решение было согласовано с главным тренером "сине-желтых" Александром Петраковым.

Скандальная позиция Динамо по сборной Украины

Полный текст из публикации из фейсбука Павелка

Набрал президента киевского Динамо. Конструктивно поговорили о сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты ФК Динамо Киев, вызванные Александром Петраков, будут в расположении сборной 3 мая. Благодарю президента Динамо за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!