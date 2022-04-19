Динамо изменило мнение
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что провел разговор с Игорем Суркисом по поводу вояжа динамовцев в сборную Украины. Владелец Динамо заверил, что все вызванные игроки отправятся в расположение "сине-желтых" 3 мая.
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Глава Ассоциации поблагодарил Игоря Суркиса за понимание и поддержку национальной сборной.
Отметим, что сбор должен был начаться 29 апреля, но был перенесен на 1 мая. 2 мая в сборную присоединятся игроки Шахтера. Это решение было согласовано с главным тренером "сине-желтых" Александром Петраковым.
Скандальная позиция Динамо по сборной Украины
- 17 апреля стало известно, что Динамо не будет отпускать футболистов на сбор Украины.
- Игорь Суркис объяснил такое решение клуба, которое было утверждено после того, как состоялся разговор с главным тренером "бело-синих" Мирчей Луческу.
- Киевляне были готовы отпустить игроков только 23 мая, а это за неделю до матча плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня).
- В расположении клуба уверены, что благотворительные матчи Динамо будут значительно лучше повлиять на игровой тонус футболистов, чем тренировочный сбор в национальной команде.
- Такую позицию подвергли критике в футбольном мире Украины. Мирон Маркевич после этого назвал братьев Суркисов украинофобами.
- Петраков в интервью отметил, что если бы позиция Динамо не изменилась, то в сборную были бы вызваны другие футболисты вместо динамовцев.
- Ультрас "бело-синих" тоже раскритиковал такое решение любимого клуба.
Полный текст из публикации из фейсбука Павелка
Набрал президента киевского Динамо. Конструктивно поговорили о сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты ФК Динамо Киев, вызванные Александром Петраков, будут в расположении сборной 3 мая. Благодарю президента Динамо за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!