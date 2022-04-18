Петраков: Такого ответа я не ожидал

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков уже прокомментировал столь скандальное решение киевского клуба. Наставник с удивлением принял позицию киевлян и не понимает, чем руководствуется Динамо в этой ситуации.

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Скажу откровенно, я в шоке. Такого ответа я не ожидал. Прежде всего, хочу напомнить, если, возможно, кто-то забыл: в нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам. К каким официальным поединкам готовится Динамо и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанные в вызове даты?

– сказал Петраков.

Александр Васильевич отметил, что письмо со списком сборников поступило в украинские клубы еще 11 апреля. До этого времени Динамо не обнародовало календарь благотворительных матчей.

Наставник "сине-желтых" рассказал, что общался с Дарио Срной, который попросил отложить приезд "горняков" в сборную на два дня, ведь 1 мая Шахтер сыграет против Гайдука. Петраков дал добро по такой просьбе дончан. Ни один представитель киевского клуба не контактировал с тренером главной команды страны.

Петраков назвал новую дату сбора

1 мая сборная Украины соберется в Словении, а уже на следующий день приступит к тренировочному сбору, когда к команде присоединятся футболисты Шахтера. Из-за таких трудностей Петракову пришлось отменить спарринг, ранее запланированный на 2 мая.

Сейчас украинская сторона вместе с УЕФА занимается поиском спарринг-партнеров для сборной Украины в процессе подготовки к матчу против Шотландии.

Напомним. Поединок Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии состоится 1 июня.

Календарь встреч сборной Украины

Петраков рассказал о графике контрольных матчей. Первый из них состоится 6 мая, два следующих – 10 и 14 мая. Дальше футболистов будут ждать два выходных, чтобы восстановить силы.

17 мая в сборную приедут легионеры, кроме Александра Зинченко, имеющего большой шанс сыграть в финале Лиги чемпионов. Однако после Зинченко приедет в расположение национальной команды. После чего Украина проведет еще два товарищеских поединка.

Петраков не хочет комментировать слова Игоря Суркиса, который не увидит проблему в том, что динамовцы приедут в сборную 23 мая, а это за неделю до матча против Шотландии. Он назвал такие слова президента Динамо чепухой.

К слову. Такое решение Динамо приняло после разговора с главным наставником команды Мирчей Луческу. Румын уверен, что игроки получат лучший игровой тонус в благотворительных матчах за киевлян, чем в контрольных спаррингах сборной.

"Здесь даже нечего комментировать"

Здесь даже нечего комментировать. Только собрав исполнителей, которые образуют скелет команды, можно нарабатывать игровые схемы и готовиться к важным официальным матчам. Как может часть игроков готовиться отдельно от сборной, а их наставник быть уверенным, что лучше подготовит сборников к поединкам национальной команды таким образом? Извините, но это – чушь! Пока я главный тренер национальной команды, я отвечаю за ее подготовку к играм и результат. Все остальное – от лукавого,

– сказал наставник сборной.

Петраков не увидит в списке Динамо таких оппонентов, с которыми киевляне не смогли бы сыграть без сборников.

"И еще одно: при всем уважении к спарринг-партнерам киевлян и к тому, что они поддерживают идею сбора средств на помощь украинской армии и украинскому народу, они не принадлежат к топ-клубам Европы, поэтому не следует извращать понятие! ​​Очевидно, что динамовцы могут провести эти игры и без сборников к тому же, как мы уже видели, они удачно использовали фактор выступления своих арендованных футболистов в обеих командах товарищеского матча, как это было с Беньямином Вербичем. Это показательные поединки, и турнирный фактор у них не первоочередной", – добавил тренер "сине-желтых".

"Не нужно вставлять палки в колеса"

Главный наставник Украины постоянно находится на связи с футболистами, готовыми приехать в сборную.

Руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм. Раньше я уже благодарил клубы за эту инициативу и за то, что они предоставляют сборникам игровую практику. Но теперь мы собираем национальную сборную вместе – так что не нужно придумывать причин, которых не существует, и вставлять палки в колеса во время подготовительного процесса главной команды,

– ответил Петраков.

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"Мне придется заменить динамовцев другими игроками"

Динамовцы вообще могут быть заменены другими игроками. В настоящее время Петраков определился с игроками, которые присоединятся к команде, если Динамо не изменит свою позицию.

"В стране продолжается война, и сейчас нет полутонов. Все должно быть четко: есть вызов в сборную – прошу явиться. Если нет – пусть, как это ни досадно, придется Динамо вернуться в Украину, а мне – заменить динамовцев игроками из других клубов", – заявил тренер.

Напомним, что Динамо проводит благотворительные матчи, в которых собирает средства на нужды Украины. Сначала киевляне поразили списком соперников, но впоследствии в нем появились более слабые по классу клубы.