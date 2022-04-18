Петраков: Такого ответа я не ожидал
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков уже прокомментировал столь скандальное решение киевского клуба. Наставник с удивлением принял позицию киевлян и не понимает, чем руководствуется Динамо в этой ситуации.
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Скажу откровенно, я в шоке. Такого ответа я не ожидал. Прежде всего, хочу напомнить, если, возможно, кто-то забыл: в нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам. К каким официальным поединкам готовится Динамо и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанные в вызове даты?
– сказал Петраков.
Александр Васильевич отметил, что письмо со списком сборников поступило в украинские клубы еще 11 апреля. До этого времени Динамо не обнародовало календарь благотворительных матчей.
Наставник "сине-желтых" рассказал, что общался с Дарио Срной, который попросил отложить приезд "горняков" в сборную на два дня, ведь 1 мая Шахтер сыграет против Гайдука. Петраков дал добро по такой просьбе дончан. Ни один представитель киевского клуба не контактировал с тренером главной команды страны.
Петраков назвал новую дату сбора
1 мая сборная Украины соберется в Словении, а уже на следующий день приступит к тренировочному сбору, когда к команде присоединятся футболисты Шахтера. Из-за таких трудностей Петракову пришлось отменить спарринг, ранее запланированный на 2 мая.
Сейчас украинская сторона вместе с УЕФА занимается поиском спарринг-партнеров для сборной Украины в процессе подготовки к матчу против Шотландии.
Календарь встреч сборной Украины
Петраков рассказал о графике контрольных матчей. Первый из них состоится 6 мая, два следующих – 10 и 14 мая. Дальше футболистов будут ждать два выходных, чтобы восстановить силы.
17 мая в сборную приедут легионеры, кроме Александра Зинченко, имеющего большой шанс сыграть в финале Лиги чемпионов. Однако после Зинченко приедет в расположение национальной команды. После чего Украина проведет еще два товарищеских поединка.
Петраков не хочет комментировать слова Игоря Суркиса, который не увидит проблему в том, что динамовцы приедут в сборную 23 мая, а это за неделю до матча против Шотландии. Он назвал такие слова президента Динамо чепухой.
"Здесь даже нечего комментировать"
Здесь даже нечего комментировать. Только собрав исполнителей, которые образуют скелет команды, можно нарабатывать игровые схемы и готовиться к важным официальным матчам. Как может часть игроков готовиться отдельно от сборной, а их наставник быть уверенным, что лучше подготовит сборников к поединкам национальной команды таким образом? Извините, но это – чушь! Пока я главный тренер национальной команды, я отвечаю за ее подготовку к играм и результат. Все остальное – от лукавого,
– сказал наставник сборной.
Петраков не увидит в списке Динамо таких оппонентов, с которыми киевляне не смогли бы сыграть без сборников.
"И еще одно: при всем уважении к спарринг-партнерам киевлян и к тому, что они поддерживают идею сбора средств на помощь украинской армии и украинскому народу, они не принадлежат к топ-клубам Европы, поэтому не следует извращать понятие! Очевидно, что динамовцы могут провести эти игры и без сборников к тому же, как мы уже видели, они удачно использовали фактор выступления своих арендованных футболистов в обеих командах товарищеского матча, как это было с Беньямином Вербичем. Это показательные поединки, и турнирный фактор у них не первоочередной", – добавил тренер "сине-желтых".
"Не нужно вставлять палки в колеса"
Главный наставник Украины постоянно находится на связи с футболистами, готовыми приехать в сборную.
Руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм. Раньше я уже благодарил клубы за эту инициативу и за то, что они предоставляют сборникам игровую практику. Но теперь мы собираем национальную сборную вместе – так что не нужно придумывать причин, которых не существует, и вставлять палки в колеса во время подготовительного процесса главной команды,
– ответил Петраков.
Интересно узнать Петраков может вызвать в сборную Украины новых футболистов вместо динамовцев, – СМИ
"Мне придется заменить динамовцев другими игроками"
Динамовцы вообще могут быть заменены другими игроками. В настоящее время Петраков определился с игроками, которые присоединятся к команде, если Динамо не изменит свою позицию.
"В стране продолжается война, и сейчас нет полутонов. Все должно быть четко: есть вызов в сборную – прошу явиться. Если нет – пусть, как это ни досадно, придется Динамо вернуться в Украину, а мне – заменить динамовцев игроками из других клубов", – заявил тренер.
Напомним, что Динамо проводит благотворительные матчи, в которых собирает средства на нужды Украины. Сначала киевляне поразили списком соперников, но впоследствии в нем появились более слабые по классу клубы.