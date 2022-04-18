"Новая молодая кровь" для сборной Украины

По информации источника, известна фамилия уже семи футболистов, которые могут прибыть в сборную вместо динамовцев. Не обойдется в этой ситуации без дебютантов.

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Кто может приехать в сборную Украины

Артём Бондаренко (Шахтер)

Георгий Судаков (Шахтер)

Андрей Тотовицкий (Колос)

Егор Назарина (Заря)

Александр Сваток (Днепр-1)

Егор Ярмолюк (Днепр-1)

Владислав Калитвинцев (Александрия)

Фамилии других игроков станут известны несколько позже. Все зависит от того, не изменит ли Динамо свою позицию относительно своих сборников.

Напомним, что Александр Петраков вызвал на тренировочный сбор, который будет предшествовать матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии, 12 игроков киевского клуба.

Почему Динамо не отпускает футболистов в сборную Украины

По словам Игоря Суркиса, такое решение было принято после разговора с главным тренером команды Мирчей Луческу. Футболисты Динамо подойдут в лучшем игровом тонусе к матчу сборной, если будут выступать в составе киевского клуба в благотворительных поединках.

Хотя на тренировочном сборе Украина тоже проведет ряд контрольных спаррингов.

Президент Динамо не увидит проблем, если динамовцы приедут в расположение национальной команды не быстрее 23 мая, а это за неделю до игры против Шотландии (1 июня).

Такую позицию киевлян отрицательно приняли в футбольном круге. Легендарный тренер Мирон Маркевич и комментатор Виктор Вацко подвергли критике такое решение чемпиона Украины.