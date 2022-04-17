Решения после разговора с Луческу

Александр Петраков недосчитается сразу 12 футболистов на сборе сборной Украины в Словении, которое начнется 29 апреля. Все потому, что Динамо не будет отпускать так рано своих игроков в национальную команду.

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Президент Динамо Игорь Суркис объяснил это решение киевского клуба. Киевляне готовы отпустить футболистов не раньше 23 мая за несколько дней до важного матча плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

В официальном письме говорится, что футболисты подойдут к поединку сборной в хорошем тонусе благодаря благотворительным матчам Динамо. Поэтому в расположении "бело-синих" не видят смысла отпускать игроков на сбор, который начнется в конце апреля.

Это подтвердил Игорь Суркис. Глава Динамо добавил, что такое решение было принято после разговора с главным тренером команды Мирчей Луческу. Румынский специалист уверен, что поединки в составе Динамо будут более полезны для игрового тонуса и принесут пользу только украинской сборной.

Суркис: Я не вижу никаких проблем

Президент киевского клуба полностью доверяет опытному мнению "Мистера". Суркис добавил, что клуб стремится обеспечить высокий результат выступления сборной с участием своих игроков как раз за счет возможности последних не потерять игровой тонус, приобретенный во время благотворительного турне по Европе.

Я не вижу никаких проблем, если 12 игроков Динамо, вызванных в сборную, прибудут в распоряжение тренерского штаба Петракова в срок с 23 мая, согласно Регламенту ФИФА по статусу и трансферу игроков. При этом я призываю футбольное сообщество к взаимоуважению и здравому смыслу. Создадим для национальной сборной максимально благоприятные условия подготовки – без истерики и спекуляций,

– ответил Суркис.

Интересно, что Динамо готово отпустить сборников только за неделю до матча против Шотландии, который состоится 1 июня. Пока неизвестно, нравится ли такое решение главному тренеру "сине-желтых" Александру Петракову.