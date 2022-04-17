Сбор может состояться без динамовцев

По информации журналиста Сергея Болотникова, руководство Динамо не готово отпускать в сборную футболистов в конце апреля. Вроде бы киевский клуб уже сообщил о таком странном решении УАФ.

Интересно прочитать Украинские военные попросили сборную Украины пробиться на ЧМ-2022: трогательное обращение

"Бело-синие" готовы отпустить игроков в расположение национальной команды не раньше 23 мая. В Динамо уверены, что сборники будут иметь достаточную игровую практику, которую добьются в благотворительных поединках. Поэтому динамовцам не обязательно отправляться в расположение команды Александра Петракова на тренировочный сбор, а напрямую присоединиться к команде перед игрой против Шотландии.

Именно 29 апреля должен начаться сбор для подготовки к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Пока УАФ и официальный сайт Динамо не выдвинул такую ​​информацию.

Также Болотников сообщил, что некоторые иностранные клубы готовы отпустить украинских легионеров раньше официального срока. Все ради качественной подготовки сборной Украины к важному выездному поединку.


Лист от Динамо / Фото KDK

Динамовцы, вызванные в сборную Украины на сбор

  • Георгий Бущан
  • Александр Караваев
  • Илья Забарный
  • Александр Сирота
  • Денис Попов
  • Сергей Сидорчук
  • Виктор Цыганков
  • Николай Шапаренко
  • Виталий Буяльский
  • Денис Гармаш
  • Артем Беседин

Напомним, что национальная команда будет готовиться в Словении. Такая страна была предложена в УЕФА. Подопечные Петракова проведут ряд контрольных спаррингов. Среди соперников рассматривают сборную Италии.