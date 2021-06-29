Команда Лопеса назвала гонорар Ломаченко за реванш: сумма, которой унизили украинца
Источник:The Athletic
Реванш Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса не за горами. Однако на пути договоренности может стать финансовая часть контракта.
Команда Лопеса в своем репертуаре
Дэвид Маквотер, менеджер американского боксера Теофимо Лопеса, в интервью объявил гонорар, который заслужил украинский боксер. Сумма была очень низкой.
Интересно узнать Ломаченко готов побить Лопеса: когда и где может состояться реванш
В команде Лопеса не перестают удивлять самоуверенными заявлениями, так было и на этот раз. По их мнению, Василий Ломаченко не заслуживает даже гонорар в 1,5 миллиона долларов за реванш с Теофимо.
Также менеджер пожаловался на отношение к их команде во время первого поединка. Если украинец не согласится на условия американцев, то бой скорее всего будет сорван.
Мы бы согласились на этот бой хоть завтра, если бы Ломаченко принял наше предложение – 1,35 миллиона долларов. Мы вышли на первый бой без возможности реванша, с нами обращались как с дерьмом. Лома сможет выступать на PPV, если будет готов принять наши условия, или же пойдет к черту,
– заявил Маквотер.
Ломаченко может во второй раз выйти на ринг против Лопеса: главное
- В ночь с 26 на 27 июня Василий Ломаченко триумфально вернулся на ринг. 33-летний украинский боксер нокаутировал японца Масайоши Накатани. Бой длился 9 раундов.
- После поединка украинец снова обратился к Теофимо насчет реванша. Американская сторона тоже не держала язык за зубами и впервые сама заговорила о втором поединке.
- Вроде бы стороны уже пришли к договоренности. Осталось уговорить самого Теофимо выйти против Ломаченко на ринг во второй раз.