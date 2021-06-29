Команда Лопеса у своєму репертуарі

Девід Маквотер, менеджер американського боксера Теофімо Лопеса, у інтерв'ю оголосив гонорар, який заслужив український боксер. Сума була дуже низькою.

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У команді Лопеса не перестають дивувати самовпевнений заявами, так було і цього разу. На їх думку, Василь Ломаченко не заслуговує навіть на гонорар у 1,5 мільйона доларів за реванш з Теофімо.

Також менеджер пожалівся на ставлення до їх команди під час першого поєдинку. Якщо українець не погодиться на умови американців, то бій швидше за все буде зірвано.