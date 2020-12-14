Украинская теннисистка Даяна Ястремская наконец определилась с новой командой, которая будет готовить ее к следующему сезону. Украинка снова будет работать с тренером Яном Похтером.

Теннисистка Даяна Ястремская на своей странице в инстаграме выложила сторис, где можно увидеть новую команду украинской теннисистки. Одесситка пообещала поклонникам выложить пост, чтобы поближе познакомить фанатов с людьми, которые будут сотрудничать с ней в следующем сезоне, пишет 24 канал.

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Кто вошел в анонсированный состав

Жайме Ганасиа (физиотерапевт)

Николас Сак (тренер по физической подготовке)

Ян Похтер (главный наставник)

Отметим, что ранее Ястремская уже сотрудничала с израильским специалистом в 2019 году. Следующим ее тренером был Саша Баин. Им даже приписывали роман, но спортсменка опровергла все слухи. Стороны прекратили работу с некоторым скандалом.

В этом сезоне Ястремская пополнила свой бюджет 486 тысячами долларов. Она стала второй среди украинок по заработку 2020 года. Первое место занимает Элина Свитолина – 625 тысяч долларов.

Конфликт Ястремской с Баиным

В 1/8 финала Western & Southern Open Ястремская уступила Наоми Осаке. Рулевой украинки поздравил японку с победой, которая является бывшей подопечной Баина. Такой поступок не понравился Даяне.

Обиженная украинская теннисистка сразу ответила на такой пост со словами: "Я всегда думала, что остаюсь в твоих глазах лучшим игроком на корте, даже если я проиграю". Баин мгновенно кое-как опроверг свои слова. Вроде бы Осака в тот день была сильнее, но Даяне нужно поработать, чтобы переиграть соперницу в предстоящих матчах.

Стороны так и не смогли уладить конфликтную ситуацию и прекратили сотрудничество.



Новая команда Ястремской / скриншот с instagram.com/dayana_yastremskay