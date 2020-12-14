Українська тенісистка Даяна Ястремська нарешті визначилась із новою командою, яка буде готувати її до наступного сезону. Українка знову працюватиме із тренером Яном Похтером.

Тенісистка Даяна Ястремська на своїй сторінці в інстаграмі виклала сторіс, де можна побачити нову команду української тенісистки. одеситка пообіцяла прихильникам викласти пост, щоб ближче познайомити фанатів із людьми, які будуть співпрацювати з нею наступного сезону, пише 24 канал.

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Хто увійшов у анонсований склад

Жайме Ганасіа (фізіотерапевт)

Ніколас Сак (тренер з фізичної підготовки)

Ян Похтер (головний наставник)

Наголосимо, що раніше Ястремська вже співпрацювала з ізраїльським фахівцем у 2019 році. Наступним її тренером був Саша Баін. Їм навіть приписували роман, але спортсменка спростувала всі чутки. Сторони припинили роботу дещо зі скандалом.

У цьому сезоні Ястремська поповнила свій бюджет 486 тисячами доларів. Вона стала другою серед українок за заробітком 2020 року. Перше місце посідає Еліна Світоліна – 625 тисяч доларів.

Конфлікт Ястремської з Баіним

В 1/8 фіналу Western & Southern Open Ястремська поступилась Наомі Осаці. Керманич українки привітав японку з перемогою, яка є колишньою підопічною Баіна. Такий вчинок не сподобався Даяні.

Ображена українська тенісистка відразу відповіла на такий пост зі словами: "Я завжди думала, що залишаюся у твоїх очах найкращим гравцем на корті, навіть якщо я програю". Баін миттєво дещо спростував свої слова. Начебто Осака того дня була сильнішою, але Даяні потрібно попрацювати, щоб переграти суперницю у майбутніх матчах.

Сторони так і не змогли владнати конфліктну ситуацію та припинили співпрацю.



Нова команда Ястремської / Скріншот з instagram.com/dayana_yastremskay