Первая ракетка Украины Элина Свитолина развлекается на отдыхе. Украинка снова порадовала своих поклонников зажигательными танцами.

Элина Свитолина отдыхает на острове Тенерифе и даже успевает порадовать своих фанатов забавными видео. На своей странице в инстаграме теннисистка выложила видео, где исполняет танец живота. Все бы ничего, если бы на голове украинки не было бутылки с водой, пишет 24 канал.

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Забавный танец теннисистки

В гостиничном номере Элина решила снять очередной ролик своих танцев. Но вышел он значительно забавнее, чем предыдущие. Свитолина поставила на голову бутылку с водой и начала исполнять танец живота.

Похоже, что бойфренд украинки Гаэль Монфис хорошо влияет на эмоциональную составляющую Элины. Такое видео очень рассмешило подписчиков теннисистки. Некоторые фанаты даже заявили, что теннисистка нашла чем заниматься после спортивной карьеры. Украинка начала снимать смешные ролики после того, как начала отношения с французом.

"Как я тренирую свой покой и сосредоточенность", – подписала видео Элина.