Менеджер Усика назвал вероятную дату боя за абсолют против Фьюри

Новый 2023 год может принести поклонникам бокса мегабий за абсолют Александр Усик – Тайсон Фьюри. Фанаты уже с нетерпением ждут поединка.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал детали предстоящего поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. По его словам, переговоры между командами велись еще до финала трилогии "Цыганского короля" с Дереком Чисорой.

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Климас: Все почти готово к организации боя

Напомним, что украинец посетил бой в Лондоне, где в андеркарде боя Фьюри – Чисора свой поединок провел другой украинский боксер Денис Беринчик, победивший француза Ивана Менди.

Климас рассказал, когда реально провести поединок за абсолют.

Все почти готово к организации боя Александра Усика против Тайсона Фьюри за все пояса супертяжелого веса. Мы вели переговоры еще за несколько недель до поединка Фьюри против Чисоры. Даты боя – с 18 февраля по 4 марта,

– заявил Климас.

Интересно, что Усик еще после победы в реванше над Энтони Джошуа бросал вызов Тайсону. Но тот захотел провести поединок за абсолют в декабре 2022-го, к чему не был готов украинец, только проведший свой поединок. Александр же уверял, что вернется на ринг, но только в 2023 году.

Поэтому Фьюри тогда нашел нового соперника, которым стал Чисора.