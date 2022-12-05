Фьюри победно закончил финал трилогии против Чисоры. Дерек не смог взять реванш за два предыдущих поражения, которые были в 2011 и 2014 годах. Теперь "Цыганский король" может встретиться с Усиком, специально прилетевшим на бой в Лондон.
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Усик: Я буду очень сильно тренироваться для того, чтобы показать очень хороший поединок
Фьюри после триумфа призвал Александра на ринг. Тот без колебаний поднялся к канатам. Этот момент был более интересным, чем все 10 раундов боя Фьюри – Чисора.
После поединка украинский боксер прокомментировал слова Тайсона, который постоянно называет его средневесом: "Я буду тренироваться. Я очень сильно тренироваться для того, чтобы показать очень хороший поединок и с божьей помощью победить".
Главное – мотор, а не рама,
– добавил Усик.
Третью встречу Фьюри и Чисоры украинский боксер называет только хорошим спаррингом. Александр раскрыл детали разговора с британцем. Украинец сказал обладателю пояса WBC: "Увидимся".
Интересно, что Усик не исключил, что их бой за абсолют может состояться в феврале – марте.
- Раньше было много слухов поединок Фьюри и Усика. Но Тайсон хотел провести сражение в декабре 2022 года. К чему не был готов Александр, победивший в реванше Энтони Джошуа. Тогда "Цыганский король" бросил вызов Джошуа, тот согласился. Однако Тайсон уклонился от ответа.
- Теперь Фьюри уверял, что если ему не удастся провести бой против украинца, то его сменит Джойс.