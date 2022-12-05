Фьюри победно закончил финал трилогии против Чисоры. Дерек не смог взять реванш за два предыдущих поражения, которые были в 2011 и 2014 годах. Теперь "Цыганский король" может встретиться с Усиком, специально прилетевшим на бой в Лондон.

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Усик: Я буду очень сильно тренироваться для того, чтобы показать очень хороший поединок

Фьюри после триумфа призвал Александра на ринг. Тот без колебаний поднялся к канатам. Этот момент был более интересным, чем все 10 раундов боя Фьюри – Чисора.

После поединка украинский боксер прокомментировал слова Тайсона, который постоянно называет его средневесом: "Я буду тренироваться. Я очень сильно тренироваться для того, чтобы показать очень хороший поединок и с божьей помощью победить".

Главное – мотор, а не рама,

– добавил Усик.

Третью встречу Фьюри и Чисоры украинский боксер называет только хорошим спаррингом. Александр раскрыл детали разговора с британцем. Украинец сказал обладателю пояса WBC: "Увидимся".

Интересно, что Усик не исключил, что их бой за абсолют может состояться в феврале – марте.