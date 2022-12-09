Менеджер українського боксера Егіс Клімас розповів деталі майбутнього поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. За його словами, перемовини між командами велись ще до фіналу трилогії "Циганського короля" з Дереком Чісорою.

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Клімас: Все майже готове щодо організації бою

Нагадаємо, що українець відвідав бій у Лондоні, де в андеркарді бою Ф'юрі – Чісора свій поєдинок провів інший український боксер Денис Берінчик, який переміг француза Івана Менді.

Клімас розповів, коли реально провести поєдинок за абсолют.

Все майже готове щодо організації бою Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі за всі пояси суперважкої ваги. Ми вели переговори ще за кілька тижнів до поєдинку Ф'юрі проти Чісори. Дати бою – з 18 лютого по 4 березня,

– заявив Клімас.

Цікаво, що Усик ще після перемоги у реванші над Ентоні Джошуа кидав виклик Тайсону. Але той захотів провести поєдинок за абсолют у грудні 2022-го, до чого не був готовим українець, який лишень провів свій двобій. Олександр ж запевняв, що повернеться на ринг, але лише у 2023 році.

Тому Ф'юрі тоді знайшов нового суперника, яким став Чісора.