Обладатель чемпионских поясов WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик встретился с Тайсоном Фьюри в Лондоне. Боксеры провели первую дуэль взглядов, а "Цыганский король" в очередной раз наговорил глупостей в адрес украинца.

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Однако нашего чемпиона сложно вывезти из равновесия подобными заявлениями. Александр и сам умеет неплохо пошутить.

На своей странице Instagram Усик опубликовал селфи вместе с "Цыганским королем".

"Пузика, как дела", - подписал фото Александр, намекая на пивной живот Фьюри.

Селфи Усика из Фьюри / instagram.com/usykaa

Отметим, что британец постоянно насмехается над габаритами украинца, считая его слишком мелким для королевского дивизиона.

А недавно Фьюри не понравился возраст украинского чемпиона. "Цыганский король", который всего на полтора года младше Усика, решил, что Александр слишком стар для него.

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