Обладатель чемпионских поясов WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик встретился с Тайсоном Фьюри в Лондоне. Боксеры провели первую дуэль взглядов, а "Цыганский король" в очередной раз наговорил глупостей в адрес украинца.
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Однако нашего чемпиона сложно вывезти из равновесия подобными заявлениями. Александр и сам умеет неплохо пошутить.
На своей странице Instagram Усик опубликовал селфи вместе с "Цыганским королем".
"Пузика, как дела", - подписал фото Александр, намекая на пивной живот Фьюри.
Селфи Усика из Фьюри / instagram.com/usykaa
Отметим, что британец постоянно насмехается над габаритами украинца, считая его слишком мелким для королевского дивизиона.
А недавно Фьюри не понравился возраст украинского чемпиона. "Цыганский король", который всего на полтора года младше Усика, решил, что Александр слишком стар для него.
Когда состоится мегафайт Усик – Фьюри
- Официальную дату поединка должны объявить до Нового года. Именно такие термины указал сопромоутер Фьюри Боб Арум.
- Ожидается, что Усик и Фьюри могут встретиться в феврале или марте 2023 года.
- Вероятным местом проведения поединка называют Саудовскую Аравию, где украинец сражался с Джошуа.