Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в третий раз победил Дерека Чисору и теперь готовится к возможному противостоянию с Александром Усиком. Пока дело не дошло до ринга, "Цыганский король" продолжает словесно унижать украинца.
По теме "Главное – мотор, а не рама": Усик назвал возможную дату боя с Фьюри
В этот раз Фьюри не понравился возраст чемпиона WBA, WBO и IBF. По мнению скандального боксера, Усик слишком стар для него.
Усик старше меня. Если бы ему было 22 года, все было бы иначе, но он старый. У него за плечами 300 любительских и 20 профессиональных боев. Он тоже истощен,
– заявил Фьюри.
Кроме того, чемпион WBC усомнился в технических преимуществах Усика.
"Я не думаю, что в боксе у него лучшая работа ног, и я не верю, что он может меня избить", – сказал дерзкий британец.
Отметим, что Александр Усик старше Тайсона Фьюри всего на полтора года. Любительская карьера британца была не слишком успешной. Он не сумел завоевать место в олимпийской сборной Англии.
- В отличие от "Цыганского короля", Усик становился олимпийским чемпионом в 2012 году.
- Кроме того, был чемпионом мира 2011 года и Европы 2008 года.
- На профессиональном уровне Усик был абсолютным чемпионом в тяжелой категории (до 91 кг).
- После этого украинец поднялся в королевский дивизион, где завладел поясами WBA, WBO и IBF.
- Чтобы стать абсолютом хевивейта Александру, необходимо отобрать пояс WBC у Фьюри.