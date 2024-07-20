В мае 2024 года Василий Ломаченко в поединке против Джорджа Камбососа завоевал чемпионский титул IBF и IBO в легком весе. Следующим соперником "Хай-тека" в объединительном бою может стать обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис.

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Ломаченко ничего не хочет делать до конца года

Эта битва потенциально может принести значительные прибыли организаторам. Называлась даже ориентировочная дата – ноябрь 2024 года. И все же решение должен принимать боксер.

Менеджер Эгис Климас озвучил ближайшие планы Василия Ломаченко. По его словам, чемпион IBF и IBO не собирается возвращаться в ринг в этом году.

Сейчас Лома не в настроении, сейчас у него нет мотивации. Он взял паузу, он хочет провести больше времени с семьей. Ломаченко больше ничего не хочет делать до конца этого года. Поэтому он однозначно не вернется на ринг до конца года,

– отметил Климас.

Деньги не мотивируют Лому

Однако Ломаченко не собирается завершать карьеру. Поэтому следующий может состояться не раньше следующего года.

"В случае Ломы одни деньги его не мотивируют. Он ничего не делает просто ради денег. Вы можете предложить ему миллионы, десятки миллионов долларов, но если у него нет мотивации, он не готов драться. Но Ломаченко не завершает карьеру", – сообщил Климас.

Отметим, что кроме денег в поединке против Дэвиса Ломаченко может получить также пояс WBA и приблизиться к своей мечте стать абсолютным чемпионом. Поэтому объяснение Климаса выглядит несколько странным.

Добавим, что о намерениях провести бой с Ломаченко также заявляли чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон и непобежденный мексиканец Уильям Зепеда.