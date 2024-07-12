В мае 2024 года Василий Ломаченко провел чемпионский поединок в легком весе. Украинский боксер в 11 раунде фантастическим ударом отправил австралийца Камбососа в нокаут, и завоевал титул чемпиона по версии IBF и IBO.
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Почему Дэвис, а не Шакур
Популярный промоутер Боб Арум прокомментировал из-за чего бой между Ломаченко и Шакуром не удалось организовать. Он рассказал, что Шакур считает, кроме себя, других боксеров марионетками. По его мнению спортсмены делают все, что скажет промоутер.
Бой с Дэвисом – это больше денег. Это больший бой. Бойцы занимаются этим бизнесом, чтобы зарабатывать деньги, и вы не можете их в этом обвинять. Зачем принимать бой, который не принесет им столько же, сколько бой, который принесет им двойную прибыль,
– заявил Арум.
Американский боксер считает себя свободным в том, чтобы выбирать себе соперников. Василий Ломаченко по мнению Арума более независимый, чем Шакур, но доказать это боксеру очень трудно.
Популярный американский журнал The Ring выставил вакантный пояс на поединок между Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом. Титульный бой между украинцем и американцем может состояться в конце 2024 года.