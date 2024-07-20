У травні 2024 року Василь Ломаченко у поєдинку проти Джорджа Камбососа здобув чемпіонський титул IBF та IBO у легкій вазі. Наступним суперником "Хай-тека" в об'єднавчому бою може стати володар поясу WBA Джервонта Девіс.

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Ломаченко нічого не хоче робити до кінця року

Ця битва потенційно може принести значні прибутки організаторам. Називалася навіть орієнтовна дата – листопад 2024 року. Та все ж рішення повинен приймати боксер.

Менеджер Егіс Клімас озвучив найближчі плани Василя Ломаченка. За його словами, чемпіон IBF та IBO не збирається повертатися в ринг цього року.

Зараз Лома не в настрої, наразі у нього немає мотивації. Він узяв паузу, він хоче провести більше часу з родиною. Ломаченко більше нічого не хоче робити до кінця цього року. Тож він однозначно не повернеться на ринг до кінця року,

– зазначив Клімас.

Гроші не мотивують Лому

Однак Ломаченко не збирається завершувати кар'єру. Тож наступний може відбутися не раніше наступного року.

"У випадку Ломи одні гроші його не мотивують. Він нічого не робить просто заради грошей. Ви можете запропонувати йому мільйони, десятки мільйонів доларів, але якщо у нього немає мотивації, він не готовий битися. Але Ломаченко не завершує кар'єру", – повідомив Клімас.

Зазначимо, що окрім грошей у поєдинку проти Девіса Ломаченко може здобути також пояс WBA та наблизитися до своєї мрії стати абсолютним чемпіоном. Тож пояснення Клімаса виглядає дещо дивним.

Додамо, що про наміри провести бій з Ломаченко також заявляли чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон та непереможений мексиканець Вільям Зепеда.