Обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон прокомментировал почему украинец не выбрал драться с ним. Также боксер отметил, что Ломаченко хороший боец и признает его заслуги.

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Шакур о Ломаченко

Американец считает, что он может получить в очной встрече с украинским боксером легкую победу. Недавно Шакур по решению судей победил в Нью-Джерси Артема Арутюняна.

Это был бы самый легкий бой в моей жизни. Это как отобрать конфету у ребенка. Он знает это, поэтому и выбрал Камбососа. Однако он один из великих бойцов, я выражу ему уважение,

– заявил Стивенсон.

Напомним, что 12 мая Василий Ломаченко техническим нокаутом победил австралийца Камбососа. Украинский боксер завоевал два титула IBO и IBF в легком весе.

Сообщают, что представители Ломаченко и Джервонты Дэвиса ведут переговоры на счет возможного боя. Поединок может состояться в ноябре 2024 года.