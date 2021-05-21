Команду покинули вратарь Юрий Панькив, хавбеки Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Артем Гордиенко и защитники Валерий Лучкевич и Павел Пашаев. Клуб не стал продлевать с ними контракты.

К слову Днепр-1 может вернуть Лучкевича

Кроме того, Роман Вантух и Валерий Бондаренко вернулись в Динамо и Шахтер в конце срока аренды.

Провальный сезон Александрии

В прошлом сезоне Александрия финишировала на девятом месте в турнирной таблице УПЛ.

Этот результат привел к отставке главного тренера Владимира Шарана, который тренировал команду в последние восемь лет. Его заменил наставник молодежной команды Юрий Гура.