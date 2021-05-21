Команду покинули воротар Юрій Паньків, хавбеки Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Артем Гордієнко і захисники Валерій Лучкевич та Павло Пашаєв. Клуб не став продовжувати з ними контракти.

До слова Дніпро-1 може повернути Лучкевича

Крім того, Роман Вантух і Валерій Бондаренко повернулися в Динамо і Шахтар по закінченню терміну оренди.

Провальний сезон Олександрії

У минулому сезоні Олександрія фінішувала на дев'ятому місці в турнірній таблиці УПЛ.

Цей результат призвів до відставки головного тренера Володимира Шарана, який тренував команду в останні вісім років. Його замінив наставник молодіжної команди Юрій Гура.