Лучкевич может снова переехать в Днепр

Соглашение Валерия Лучкевича с Александрией рассчитано до конца июня 2021 года. После чего правый полузащитник покинет команду.

Читайте также Любительский клуб хочет усилиться игроками, которые выводили Карпаты в Лигу Европы

Футболист может снова переехать в Днепр. 25-летним игроком кроме Днепра-1 интересуются два клуба, один из них – из-за границы. Пока неизвестно, какой путь выберет Лучкевич. С новым клубом футболист определится до конца мая.

За клубы из Днепра Лучкевич выступал в 2013/2017 годах. Валерий хорошо зарекомендовал себя в украинской команде и подписал контракт с бельгийским Стандартом. Однако уже в январе 2019 года вернулся в Украину и усилил Александрию.

В этом сезоне Лучкевич провел за александрийцев 25 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Будущему клубу футболист достанется бесплатно.

Александрия завершила сезон на 9 месте, после чего Владимир Шаран покинул пост главного тренера команды. Его преемником стал Юрий Гура, который с 2014 года работает в структуре клуба.