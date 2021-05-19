Движение и Карпаты интересуются Панькивым
Сообщается, что у Панькива с Александрией 30 июня 2021 года истекает контракт. Информацию о сроке соглашения подтверждает портал Transfermarkt.
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В Александрии приняли решение не продлевать соглашение с 36-летним футболистом.
По информации источника, интерес к Панькиву проявляют Львовское движение и аматорские Карпаты.
- В сезоне-2020/2021 Панькив провел 21 матч за Александрию. В его пассиве 26 пропущенных голов. Еще 6 матчей голкипер отстоял на ноль.
- Панькив провел в составе Александрии последние 4 сезона. До этого он выступал за клуб с 2009 до 2012 года.
- Голкипер неоднократно получал вызовы в сборную Украины, но так и не дебютировал за команду.
Александрия в новом сезоне будет играть под руководством нового тренера. Владимир Шаран покинул Александрию после 10 лет работы в клубе.
Новым тренером команды стал Юрий Гура. С июня 2014 года Гура работает тренером в структуре Александрии.